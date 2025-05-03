Galatasaray 4-1 Sivasspor Maçında Galip Geldi

MAÇ SONRASI YORUMLAR

Galatasaray, EMS Yapı Sivasspor’u 4-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Karşılaşmanın ardından takımın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, maça dair görüşlerini paylaştı. Torreira, “Genel anlamda çok mutluyum. Takım çalışmasının bir sonucu. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık.” diyerek takımın yüksek seviyesine dikkat çekti. “Herkesi tebrik ediyorum. İnsanları mutlu etmek bizi mutlu ediyor. Çok zor maçlar var önümüzde, konsantre olarak her maçı en önemli maç diye görmemiz gerekiyor.” şeklinde konuştu.

TAKIM ARKADAŞI HAKKINDA DEĞERLENDİRME

Torreira, takım arkadaşı Mario Lemina hakkında gelen bir soruya ise “Mario geldiğinden bu yana daha fazla serbestlik kazandım ama bu çok çalışmayla, birbirimiz için mücadele etmemizle ilgili.” yanıtını verdi. “Herkese teşekkür ediyorum. Bu kulübü ve şehri çok seviyorum. Bana yardımcı olan harika bir Türk grubu var.” ifadesiyle destekleyici olan arkadaşlarına olan minnetini dile getirdi. Zor zamanlar geçirdiğini ve gitmek istediği dönemlerin olduğunu belirten Torreira, “Ama birlikte bunları atlattık. Şu anda keyfim çok yerinde.” şeklinde konuştu. Galatasaray için oynamaktan gurur duyduğunu her zaman vurguladı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon toplamda 45 maça çıkan Torreira, 6 gol atarken, 7 asist yaparak takımına katkı sağladı.