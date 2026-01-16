Galatasaray’a Fenerbahçe Maçında Cezalar Kesildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray’a Fenerbahçe ile oynanan Süper Kupa maçında seremonisine katılmadığı gerekçesiyle 1 milyon 100 bin TL para cezası uyguladı. Taraftarlarının neden olduğu olaylar dolayısıyla sarı-kırmızılı ekibe ek olarak 220 bin TL’lik ceza verildi. Fenerbahçe ise taraftar kaynaklı olaylar sebebiyle 330 bin TL ceza aldı.

OKAN BURUK’UN AÇIKLAMALARI

Galatasaray, Fenerbahçe’ye karşı 2-0 kaybederek kupayı kazanan taraf olamayınca, teknik direktör Okan Buruk, “Bugün bir saygı duruşu oldu. Gökmen Özdenak’ı rahmetle analım. Ölmüş bir insana edilen küfürler neticesinde, maç bittiğinde önüne çıkılacak bir taraftar olduğunu düşünmediğimiz için törene çıkmadık.” şeklinde bir açıklama yaptı.

TFF’DEN CEZA DETAYLARI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Galatasaray aleyhine çeşitli disiplin maddeleri uygulanmıştır. Açıklamada, “1- GALATASARAY A.Ş. hakkında, 10.01.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin kötü tezahürat nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, kupa seremonisine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 1.100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına” biçiminde yer alıyor.

FENERBAHÇE CEZALARI

“Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 330.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,” ifade eden düzenlemede, diğer kulüpler hakkında da çeşitli ceza kararları açıklandı.

CEZA VERİLEN DİĞER KULÜPLER

Aynı gün, birçok kulüp ve antrenör de yaptıkları disiplin ihlalleri sebebiyle ceza aldı. Olayların detayları arasında, hakeme veya rakip oyunculara yönelik sportmenliğe aykırı hareketler, taraftarların neden olduğu olumsuz tezahüratlar ve stadyumda güvenlik tedbirlerine uyulmamasının yanı sıra, antrenörlerin akredite edilmediği alanlarda bulunması gibi durumlar yer aldı.

Tüm bu bilgiler doğrultusunda, çeşitli kulüplerin ve sporcuların aldıkları cezalar, futbol ortamındaki disiplinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.