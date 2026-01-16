Türkiye Magic Festival İstanbul’da Sihir Dolu İki Gün Sunuyor

Türkiye Magic Festival, İstanbul’u iki gün boyunca uluslararası bir sihir arenasına dönüştürecek. Festival, Avrupa ve Asya’nın farklı noktalarından gelen sihirbazları bir araya getirerek, yarışmalar, atölyeler ve gala gösterileriyle dolu bir program sunuyor. Bu etkinlik, sömestr tatilinde çocuklara, ailelere ve sihir tutkunlarına sahnede canlı bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor.

FISM STANDARTLARINDA YARIŞMA

Festival çerçevesinde gerçekleştirilecek olan yarışmada başarılı olan Türk sihirbazlar, uluslararası sihir şampiyonalarında Türkiye’yi temsil etme fırsatını elde edecek. Bu girişim, Türkiye’de sihir sanatının global arenada tanınmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

GALA ŞOVLARIYLA BÜYÜ DOLU ANLAR

Gala gösterilerinde, Türkiye’den Kıvanç & Burak’ın yanı sıra, Almanya’dan Julius Frack ve Alana, Brezilya’dan Alain Simonov ve Tayvan’dan Cheng Chung Yao sahne alacak. Bu dünyaca ünlü sihirbazların performansları, İstanbul’da izleyicilere unutulmaz anlar yaşatarak festivalin büyüsüne katkı sağlayacak.

