Karaismailoğlu’ndan Fahiş Site Aidatlarına Önemli Düzenleme

Karaismailoğlu, fahiş site aidatlarına dair düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin Komisyon’da kabul edilmesinin arından değerlendirmelerde bulundu. Ülkenin gelişimi ve vatandaşların güvenli konutlarda yaşaması için kanun ve yönetmeliklerin güncellenmesi gerektiğini belirten Karaismailoğlu, “Önemli bir çalışma yaptık. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız, farklı kanunları ilgilendiren bir projeyi hayata geçiriyoruz.” açıklamalarında bulundu.

DEPREME HAZIRLIK ÖNEM ARZ EDİYOR

Türkiye’nin deprem gerçeğini hatırlatan Karaismailoğlu, yapıların güçlendirilmesi ve depreme hazırlıklılık konularının ön planda tutulması gerektiğini vurguladı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihli depremleri hatırlatan Karaismailoğlu, “Bu depremler bize büyük bir ders oldu. İnşallah bu acıyı bir daha yaşamamak için gerekli önlemleri alıyoruz. Daha önce binaların güçlendirilmesine yönelik kolaylaştırıcı kanunlar çıkarmıştık. Güncel gelişmelere uygun olarak hazırlanan yeni kanun metninin komisyondan geçtiğini ve kısa süre içinde Genel Kurul gündemine geleceğini umuyoruz.” şeklinde konuştu.

AİDATLARDA ŞEFFAFLIK SAĞLANIYOR

Kanun teklifi çerçevesinde Tapu Kanunu’nda değişiklikler yapılacağını ve kooperatiflerle ilgili problemleri çözecek düzenlemelerin hayata geçirileceğini dile getiren Karaismailoğlu, binaların yangın yönetmeliğiyle ilgili önemli düzenlemelerin de yapılacağının altını çizdi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında ülke genelinde 500 bin konut inşaat edeceğini hatırlatan Karaismailoğlu, kanun teklifinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ’nin projelerine de destek sunacağını aktardı.

MAKSAT MADDELERİN ŞEFFAFLIĞI

Vatandaşların site aidatlarıyla ilgili kendilerine yönelttiği sorunları önemle ele aldığını vurgulayan Karaismailoğlu, bu konuda önemli bir düzenleme gerçekleştirildiğinin altını çizdi. Karaismailoğlu, “Site aidatları, site sakinlerinin bilgisi dışında artırılıyordu ve bu aidatlar gerçekten astronomik seviyelere çıkıyordu. Artık, site masraflarının dökümünün site sakinleri tarafından onaylanmasından sonra aidatlara zam yapılabilecek. Böylece, aidat nedenlerinin iyi bir şekilde açıklanması sağlanacak ve sakinlerin onayı olmadan zam yapılamayacak. Böylelikle şikayetlerin ve sıkıntıların önemli ölçüde azalmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.