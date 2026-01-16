Muratbey Geri Dönüşüm Projesi ile Tüketicileri Ödüllendiriyor

muratbey-geri-donusum-projesi-ile-tuketicileri-odullendiriyor

Muratbey, geri dönüşüm alışkanlıklarını ödüllendiren “Kazandıran Peynirler” projesini Waste Log mobil uygulaması aracılığıyla hayata geçirdi. Kullanıcılar, Muratbey ambalajlarını geri dönüşüme teslim ettiklerinde fotoğraf yükleyerek doğrulama alıyor ve bu sayede karbon puanı kazanıyor. Toplanan puanlar indirim veya hediye kartı olarak kullanılabiliyor.

TEKNOLOJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BİR ARADA

Muratbey Gıda İletişim ve İş Geliştirme Direktörü Gülnur Uluğ, “Kazandıran Peynirler, teknolojiyi, sürdürülebilirliği ve tüketici faydasını bir araya getiren öncü bir model. Çevreye duyarlı davranışı teşvik ederken, tüketiciyi sürecin merkezine alan ve ödüllendiren bir yapı kuruyoruz” ifadelerini kullandı.

PAGEV verilerine göre, Türkiye’de yılda 5,6 milyon ton plastik ambalaj atığı oluşuyor. Muratbey, üç yıl içinde ambalajlarının yüzde 10’unu geri dönüşüme kazandırmayı hedefliyor. Bu sayede yaklaşık 108 ton CO₂ emisyonunun önlenmesi öngörülüyor.

DİJİTAL PARTNER ÖDÜL ALDI

Projenin dijital altyapı ortağı olan Waste Log, Boğaziçi Üniversitesi Elektroteknoloji Kulübü ve IEEE Öğrenci Kolu tarafından verilen Boğaziçi Çevre Ödülleri’nde “Yılın Geri Dönüşüm Projesi” ödülüne layık görüldü. Bu ödül, akademi, sivil toplum ve halk oyu tarafından projenin çevresel ve toplumsal etkisinin tescilini sağladı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN YATIRIM

Muratbey, karbon ayak izini azaltmaya yönelik, tüketici katılımını artıran ve ölçülebilir sürdürülebilirlik etkisi yaratan projelere yatırım yapmaya devam ediyor.

