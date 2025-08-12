“Galatasaray’a Gel Kardeşim” Cevabı Courtois’tan

GALATASARAY’DA KALECİ TRANSFERİ GÜNDEMDE

Fernando Muslera’nın takımdan ayrılmasının ardından Galatasaray, kaleci transferini öncelikli bir konu haline getirdi. Real Madrid’in ünlü kalecisi Thibaut Courtois’nın sosyal medyaya yansıyan sözleri, büyük yankı uyandırdı. Bir Galatasaray taraftarının “Galatasaray’a gel kardeşim” çağrısına Courtois, “Galatasaray çok iyi, onları beğeniyorum” yanıtı verdi. Bu ifade, kısa süre içinde binlerce kez paylaşılarak sosyal medya platformlarında gündem oldu.

COURTOIS’NIN GALATASARAY İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

Thibaut Courtois’nın taraftara “Galatasaray çok iyi, onları beğeniyorum” şeklindeki yanıtı, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. 33 yaşındaki Belçikalı kaleci, Real Madrid ile mevcut sözleşmesinin son yılında bulunuyor. 2018-2019 sezonunda Chelsea’den 35 milyon Euro bonservis bedeliyle İspanyol takımına transfer olan Courtois, geçtiğimiz sezon toplamda 53 maça çıktı ve 17 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.