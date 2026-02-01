Galatasaray’a Messi Transferinde Yeni Gelişmeler

galatasaray-a-messi-transferinde-yeni-gelismeler

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Kayserispor’u 4-0’lık skorla geçerek rahat bir galibiyet elde etti. Karşılaşmanın hemen sonrasında A Spor’un canlı yayınında maçı analiz eden yorumcu Levent Tüzemen, Galatasaray’ın transfer gündemini hareketlendirecek dikkat çekici bir iddiayı dile getirdi.

MESSI İDDİALARI GÜNDEME GELİYOR

Tüzemen, kulüp içerisinden aldığı bilgilere dayanarak Lionel Messi’nin Galatasaray’ın radarına girdiğini öne sürdü. Arjantinli futbolcunun, Dünya Kupası’na hazırlığını sürdürebilmek amacıyla sadece İstanbul’da oynaması kaydıyla sarı-kırmızılı ekibe yeşil ışık yaktığını aktardı.

YÖNETİMDEN DOĞRULAMA GELDİ

Tüzemen, “Yönetim de doğruladı. Galatasaray’a ABD’den Lionel Messi ayarlamak istediler, çok net. Messi, ‘Amerikan Ligi’nde oynarsam burada sakatlanmak istemiyorum Dünya Kupası’na’ diyor” şeklinde konuştu. Ayrıca, Al Hilal takımının teklifte bulunduğunu, ancak Messi’nin bu teklifi reddettiğini belirterek, “Tarihi de var, 26 Ocak’ta söylemişim. Messi gelse 1 milyon kişi gider havalimanına” dedi.

