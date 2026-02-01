Kuşadası’nda Alışveriş Merkezi Su Baskınında Zarar Gördü

İL GENELİNDE SU BASKINLARI YAŞANDI

İl genelinde etkili olan yağışlar, pek çok noktada su baskınlarına neden olurken, Kuşadası ilçesinde ortasından dere geçen bir alışveriş merkezi de su altında kaldı. Alışveriş merkezindeki birçok dükkan suyla dolarken, merkez yönetimi önlem alarak alışveriş merkezinin elektriklerini kesti ve dükkan sahiplerini iş yerlerine çağırdı.

BELEDİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbarların ardından bölgeye belediye ekipleri yönlendirildi ve suyun tahliye edilmesi için çalışmalar başlatıldı. Ekipler, su baskınlarının etkilerini ortadan kaldırmak için yoğun bir çaba içerisinde. Bölgede, su tahliye işlemlerinin yanı sıra temizlik çalışmalarının da sürdüğü bildiriliyor.