Kuşadası’nda Alışveriş Merkezi Su Baskınında Zarar Gördü

kusadasi-nda-alisveris-merkezi-su-baskininda-zarar-gordu

İL GENELİNDE SU BASKINLARI YAŞANDI

İl genelinde etkili olan yağışlar, pek çok noktada su baskınlarına neden olurken, Kuşadası ilçesinde ortasından dere geçen bir alışveriş merkezi de su altında kaldı. Alışveriş merkezindeki birçok dükkan suyla dolarken, merkez yönetimi önlem alarak alışveriş merkezinin elektriklerini kesti ve dükkan sahiplerini iş yerlerine çağırdı.

BELEDİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbarların ardından bölgeye belediye ekipleri yönlendirildi ve suyun tahliye edilmesi için çalışmalar başlatıldı. Ekipler, su baskınlarının etkilerini ortadan kaldırmak için yoğun bir çaba içerisinde. Bölgede, su tahliye işlemlerinin yanı sıra temizlik çalışmalarının da sürdüğü bildiriliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Aydın’da Sağanak Yağışla Ulaşım Kapatıldı

Aydın'da meydana gelen sağanak yağış nedeniyle Söke ve Kuşadası yolları kısa bir süreliğine trafiğe kapatıldı.
Gündem

Manisa’da Taşkın Riskine Karşı Ekipler Seferber Oldu

Manisa'da sağanak sonrası, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekipleri 1000'den fazla personel ve 500 araçla, taşkınlara karşı yoğun bir çalışma başlattı.
Gündem

Melikgazi’de Trafik Kazası: İki Otomobil Çarpıştı

Melikgazi ilçesindeki bir kavşakta meydana gelen otomobil kazasında, iki araç birbirine çarpmasına rağmen herhangi bir yaralanma yaşanmadı.
Gündem

Muratlı’da Kahvehaneye Devrilen Ağaç Tedirginlik Yarattı

Muratlı'da meydana gelen şiddetli rüzgar, bir ağacın kahvehanenin çatısına devrilmesine neden oldu. Olayda can kaybı yaşanmadan hasar oluştu.
Gündem

Galatasaray’a Messi Transferinde Yeni Gelişmeler

Levent Tüzemen’in açıklamaları, Messi'nin Dünya Kupası öncesi sadece İstanbul'da oynamak için Galatasaray'a sıcak baktığını öne sürdü. Bu durum, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.