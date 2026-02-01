Muratlı’da Kahvehaneye Devrilen Ağaç Tedirginlik Yarattı

Muradiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde, kökünden sökülen bir ağaç, yakındaki bir kahvehanenin çatısına devrildi. Düşen ağacın dalları, çevredeki evlerin camlarına çarparak kısa süreli tedirginlik yarattı.
AĞACIN KALDIRILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI
Olayın ardından, durum hakkında ihbarda bulunulmasıyla bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemlerini alarak devrilen ağacın kaldırılması için yoğun bir şekilde çalışma gerçekleştirdi.
CAN KAYBI VE YARALANMA YAŞANMADI
Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.