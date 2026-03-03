Galatasaray, Alanyaspor’u 2-1 ile Geçerek Liderlikte Öne Geçti

Türkiye Kupası’nda grup maçlarının heyecanı sürüyor. A Grubu’nun dördüncü ve son haftasında, Alanyaspor ile Galatasaray, hakem Çağdaş Altay yönetiminde Alanya Oba Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Galatasaray, rakibi Alanyaspor’u 2-1’lik skorla mağlup etmeyi başardı.

GALATASARAY’DAN İKİ GOLLÜ GALİBİYET

Galatasaray’ın galibiyeti, 6. dakikada penaltıdan Barış Alper Yılmaz’ın attığı golle başladı. İlk golü atan Barış Alper, 29. dakikada Renato Nhaga’ya asist yaptı ve bu oyuncu, ağları havalandırarak skoru 2-0’a taşıdı. 18 yaşındaki yeni transfer Renato Nhaga, ilk 11’de çıktığı ilk karşılaşmada ilk golünü kaydetmiş oldu. Alanyaspor’un tek golü ise 78. dakikada Steve Mounie’den geldi.

GALATASARAY LİDER BİTİRDİ

Galatasaray, grup aşamasında oynadığı 4 maçı da kazanarak 12 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Alanyaspor ise 7 puanla grubu 3. sırada tamamladı. Alanyaspor, grup maçlarının sona ermesinin ardından en iyi 2’nci üçüncülerden biri olmayı umuyor. Galatasaray, kupada çeyrek finale yükselmeyi başardı ve seri başı olma avantajını elde etti.