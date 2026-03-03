Galatasaray, Alanyaspor’u 2-1 ile Geçerek Liderlikte Öne Geçti

galatasaray-alanyaspor-u-2-1-ile-gecerek-liderlikte-one-gecti

Türkiye Kupası’nda grup maçlarının heyecanı sürüyor. A Grubu’nun dördüncü ve son haftasında, Alanyaspor ile Galatasaray, hakem Çağdaş Altay yönetiminde Alanya Oba Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Galatasaray, rakibi Alanyaspor’u 2-1’lik skorla mağlup etmeyi başardı.

GALATASARAY’DAN İKİ GOLLÜ GALİBİYET

Galatasaray’ın galibiyeti, 6. dakikada penaltıdan Barış Alper Yılmaz’ın attığı golle başladı. İlk golü atan Barış Alper, 29. dakikada Renato Nhaga’ya asist yaptı ve bu oyuncu, ağları havalandırarak skoru 2-0’a taşıdı. 18 yaşındaki yeni transfer Renato Nhaga, ilk 11’de çıktığı ilk karşılaşmada ilk golünü kaydetmiş oldu. Alanyaspor’un tek golü ise 78. dakikada Steve Mounie’den geldi.

GALATASARAY LİDER BİTİRDİ

Galatasaray, grup aşamasında oynadığı 4 maçı da kazanarak 12 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Alanyaspor ise 7 puanla grubu 3. sırada tamamladı. Alanyaspor, grup maçlarının sona ermesinin ardından en iyi 2’nci üçüncülerden biri olmayı umuyor. Galatasaray, kupada çeyrek finale yükselmeyi başardı ve seri başı olma avantajını elde etti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Akaryakıt Fiyatları İçin Tasarruf Yöntemleri Rehberi

Akaryakıt fiyatları yükselirken, uzmanlar doğru sürüş teknikleriyle tasarrufun %50'ye kadar çıkabileceğini belirtiyor. Araç sahiplerinin genelde göz ardı ettiği önemli detaylar mevcut.
Gündem

İngiltere Kırsalında Tehlike Altındaki Kuşlar Uyarısı

İngiltere'de yetkililer, bahçelerinde karga gören vatandaşları uyardı. Azalan karga populasyonu için dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
Gündem

Güven Hokna’nın Değişimi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Yaprak Dökümü dizisindeki Hayriye karakteriyle hatırlanan Güven Hokna, uzun süre sonra paylaştığı son görüntüsüyle sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Zayıflığı gözlerden kaçmadı.
Gündem

Sadettin Saran Tedesco İle Kritik Görüşme Gerçekleştirdi

Fenerbahçe'de puan kayıpları ve Avrupa'dan elenme üzerine teknik direktör Tedesco eleştiriliyor. Başkan Saran, durumu değerlendirmek için yönetim toplantısı düzenleyecek. Oyuncu değişiklikleri tartışma konusu.
Gündem

Hurda Araç Teşviki Yasası İçin Son Gelişmeler

25 yaş üstü araç sahipleri, eski araçlarını hurdaya verip ÖTV'siz yeni araç almak için teşviklerin durumunu merakla takip ediyor. Teşviklerle ilgili gelişmeler bekleniyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.