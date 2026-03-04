Hurda Araç Teşviki Yasası İçin Son Gelişmeler

SÜRÜCÜLERİN GÜNDEMİNDE HURDA ARAÇ TEŞVİKİ

Sürücüler ve yatırımcılar için önemli bir konu olan “hurda araç teşviki”, Mart 2026 itibarıyla tekrar dikkatleri üzerine çekiyor. 25 yaş ve üzeri aracın sahibi olan vatandaşlar, TBMM’den onay alması beklenen “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” taslağını yakından izliyor. “Hurda araç teşviki yasası çıktı mı?” sorusu, 81 ildeki araç sahipleri arasında sıkça sorulan bir konu haline gelmiş durumda.

MHP KAYSERİ MİLLETVEKİLİ’NİN TEKLİFİ YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Daha önce MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından sunulan kanun teklifi, tekrar gündeme alındı. Araç sahipleri, özellikle bu yasayla birlikte elde edilmesi planlanan teşviklerin ne zaman yürürlüğe gireceğini merak ediyor. Bu durum, sürücülerin ve yatırımcıların dikkatle takip ettiği bir gelişme olarak öne çıkıyor.