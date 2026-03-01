Galatasaray Alanyaspor’u Güçlü Bir Performansla Geçti

LİDER GALATASARAY KAZANMAYA DEVAM EDİYOR

Galatasaray, Süper Lig’in 24. haftasında, Alanyaspor’u kendi sahasında ağırladı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde gerçekleşen bu müsabakayı sarı-kırmızılılar, 3-1’lik skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

ÜÇ PUAN COŞKUSU

Maç sonrasında Galatasaraylı futbolcular, elde ettikleri galibiyeti taraftarlarıyla birlikte kutladı. Taraftarlar ise müsabakada birer gol atan Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ve Nijeryalı oyuncu Victor Osimhen’den üçlü poz vermelerini talep etti.