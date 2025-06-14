Galatasaray, Alisson Becker’ı istemedi

GALATASARAY YENİ KALECİ ARAYIŞINDA

Süper Lig’de öne çıkan Galatasaray, uzun yıllar kalesini koruyan Fernando Muslera’nın takımdan ayrılmasının ardından yeni kaleci arayışına girdi. Sarı-kırmızılıların, Liverpool’un başarılı kalecisi Alisson Becker için bir öneri yaptığı iddia ediliyor.

ALISSON BECKER’DAN RED CEVABI

Sky Sports’un aktardığına göre, Brezilyalı kaleci Alisson Becker, Galatasaray’ın teklifini reddetti. Haberde, tecrübeli eldivenin Türkiye’de oynamaya pek sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Geçtiğimiz sezon Liverpool formasını giyen Becker, 35 maçta görev alırken, bu karşılaşmaların 13’ünde kalesini gole kapattı. 32 yaşındaki kalecinin, kulübü ile sözleşmesi 30 Haziran 2027’de sona eriyor.