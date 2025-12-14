Galatasaray Antalyaspor’u 19 Maçtır Yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig’in 16. haftasında Antalyaspor’u 4-1’lik skorla yenerek sahadan galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla birlikte rakibine karşı serisini devam ettirmiş oldu.

SON YENİLGİ 2016’DA

Galatasaray, kırmızı-beyazlılara karşı en son 16 Nisan 2016 tarihinde Antalya’da oynanan maçta 4-2’lik skorla mağlup olmuştu. O günden sonra gerçekleştirilen müsabakalarda ise Galatasaray, rakibine karşı yenilgi yüzü görmedi.

19 MAÇTA 15 GALİBİYET

Bu süreçte Galatasaray, 19 karşılaşmada 15 galibiyet alırken, 4 mücadelede ise berabere kalmayı başardı.