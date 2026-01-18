Galatasaray Atalanta’nın İki Yıldızına Paket Teklifte Bulundu

İtalya’da transfer görüşmeleri yürüten Galatasaray, Atalanta’nın iki yıldızı için kapsamlı bir paket teklif oluşturmuş durumda ve pazarlık süreci başladı. Sarı-kırmızılı ekip, İtalya’da hareketli bir transfer döneminin içine girdi. Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu ve İdari Direktör Uğur Yıldız’ın gerçekleştirmiş olduğu İtalya ziyaretinde, listelerinde yer alan birçok futbolcuyla bağlantıya geçtiği bildirildi.

MÜŞTEREK ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İtalya’da menajer Gardi ile önceki akşam gerçekleştirilen yemek görüşmesinde, önerdiği isimler değerlendirilerek sarı-kırmızılıların hedefleri netleşti. Milan’dan Youssouf Fofana ve Fikayo Tomori, Atalanta’dan Ademola Lookman ve Ederson, Juventus’tan Teun Koopmeiners ve Udinese’den Keinan Davis’in durumları detaylı bir şekilde incelendi. Özellikle orta saha pozisyonu için Ederson ya da Fofana’nın, hücum hattı için ise Lookman’ın ön planda olduğu belirtildi. Olası olumsuz senaryolar için diğer oyuncularla da temasların sürdürülmesi yönünde girişimlerin yapıldığı öğrenildi.

HEDEF İKİ MÜJDE İLE DÖNMEK

Galatasaray, İtalya seferinden iki önemli müjde ile dönmek amacında. Galatasaray yönetiminin Atalanta ile Ederson ve Lookman için bir paket teklif hazırladığı ve bunun üzerinden müzakerelerde bulundukları ifade ediliyor.