Hamaney: ABD’nin Amacı İran’ı Kontrol Altına Almak

İran’da Protestolar Üzerine Hamaney’in Açıklamaları

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Aralık 2025’te yerel para biriminin döviz karşısında hızlı bir değer kaybı yaşaması ve ekonomik zorlukların artması neticesinde Tahran Büyük Çarşı’da esnafın öncülüğünde başlayan protestolarla ilgili olarak konuştu. Hamaney, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ı işaret ederek, “Son fitnede bizzat ABD Başkanı devreye girdi. Konuştu, tehdit etti ve fitnecileri teşvik edip destekledi. Biz ABD Başkanı’nı hem can kayıpları hem verdiği zararlar hem de İran halkına yönelttiği tahkirler nedeniyle suçlu görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Hamaney: ABD, İran’ı Yutmak İstiyor

Hamaney, Washington yönetiminin İran’ı kontrol altına almak amacı güttüğünü ifade etti. “Son fitne, ABD kaynaklı bir fitneydi ve ABD’nin amacı İran’ı yutmaktı” diyen Hamaney, ülkeyi savaşa sürüklemek istemediklerini vurguladı. Ayrıca, “ABD ve İsrail’in son olaylarda parmağının olduğuna dair deliller var. İran milleti, bu fitnenin yerli ve uluslararası suçlularının peşini asla bırakmayacaktır” şeklinde konuştu. Hamaney, sözlerine “İsrail ve ABD’yle bağlantılı olanlar büyük hasara yol açtı ve binlerce insanı öldürdü” olarak devam etti ve ABD’nin ülkede yaşanan huzursuzluktan sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.

ABD: Tahran, Başkan Trump ile Oyun Oynamasın

Trump, Hamaney’in açıklamalarına yanıt vermezken, ABD Dışişleri Bakanlığı cumartesi günü yaptığı bir açıklamada, “İran İslam Cumhuriyeti’nin Amerikan üslerini hedef alma seçenekleri hazırladığına dair haberler aldığını” belirtti. Bunun yanı sıra, İran’ın böyle bir saldırı başlatması durumunda “çok, çok güçlü bir güçle” karşılık verileceği de kaydedilerek, Tahran’ın “Başkan Trump ile oyun oynamaması” konusunda uyarıldı.

Neler Olmuştu?

Başkent Tahran’da 8 Ocak’ta şiddetlenen protestolar sırasında meydana gelen olaylar sonrasında ülke yönetimi internete erişimi engellemişti. ABD merkezli insan hakları aktivistleri, gösteriler sırasında yaşanan olaylarda 3 bin 90 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 22 bin 123 kişinin gözaltına alındığını rapor etti.