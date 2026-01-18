Zeynep Sönmez Mücadele Ruhu İle Tarihe Geçti

İlk sette geri dönüş

23 yaşındaki Zeynep Sönmez, ilk sette 5-2 geriye düşmesine rağmen peş peşe kazandığı oyunlarla seti 7-5 alarak maça denge getirdi.

HER İKİ SETTE DE AZİMLİ PERFORMANS

İkinci seti 4-6 kaybeden milli tenisçi, üçüncü sette hem zihinsel hem de fiziksel avantajını sahaya yansıttı. Önemli anlarda gösterdiği performansla seti 6-4 kazanarak maçı 2-1’lik skorla tamamladı.

WIMBLEDON SONRASI RÖVANŞ

Sönmez ve rakibi, 2025 Wimbledon’da da karşı karşıya gelmiş ve Zeynep Sönmez o mücadelede 2-0’lık skorla mağlup olmuştu.

ANA TABLOYA YÜKSELİŞ

Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerinin finalinde Rus rakibi Anastasia Gasanova’yı 6-3, 6-2’lik setlerle yenerek ana tabloya yükselmeyi başardı.