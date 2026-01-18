Napoli Ve Everton En-Nesyri İçin Yarışta

napoli-ve-everton-en-nesyri-icin-yarista

Napoli, En-Nesyri’yi İstiyor

İtalyan kulübü Napoli’nin Faslı santrfor En-Nesyri’yi kadrosuna dahil etmek üzere harekete geçtiği bildirildi. Napoli’nin, Fenerbahçe’ye oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için bir teklif sunduğu öğrenildi. Fenerbahçe’nin bu teklifi gözden geçirdiği ve karar aşaması sürecinin devam ettiği ifade ediliyor.

Fenerbahçe İyi Değerlendiriyor

Sarı-lacivertli kulübün, Napoli’den gelen teklifi detaylı bir şekilde incelemeye aldığı ve bu süreçte karar vermek için zaman harcadığı aktarılıyor. Öte yandan, Everton’ın Fenerbahçe’ye En-Nesyri için 20 milyon euro değerinde bir teklif yaptığı iddia ediliyor.

Transfer Sürecinde Hareketlilik

Napoli’nin kiralama ve satın alma opsiyonu, Everton’ın ise doğrudan bonservis teklifiyle devreye girmesi, Faslı forvetin transfer sürecini oldukça hızlı bir şekilde etkiliyor.

