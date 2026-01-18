Singo İçin İtalya’dan Transfer Gelişmeleri

Galatasaray’ın yaz transfer döneminde Monaco’dan 30 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Wilfried Singo, peş peşe yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli olarak forma şansı bulamamıştı. Sakatlanmaları nedeniyle şimdiden 13 maçı kaçıran Singo ile ilgili bazı önemli gelişmeler ortaya çıkıyor. Aracı menajerlerin, Singo’yu Inter ve Juventus’a önerdiği İtalya basınında yer aldı.

SINGO’NUN INTER’E ÖNERİLDİĞİ DOĞRULANDI

Sport Italia muhabiri Gianluigi Longari, Fildişi Sahilli futbolcunun Inter’e önerildiğini doğruladı. Inter yönetiminin henüz Singo’nun önerisini değerlendirmediği ifade edilirken, oyuncuya İngiltere Premier Lig kulüplerinden de ilgi olduğu bildirildi.

