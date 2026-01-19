Galatasaray Atletico Madrid Maçında Hakem Istvan Kovacs

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE 7. HAFTA MAÇLARI YARIN BAŞLIYOR

Yarın gerçekleşecek maçlarla UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 7. haftanın startı verilecek. Avrupa kulüpleri arasındaki en prestijli turnuvanın haftasında, 7. hafta karşılaşmaları yarın ve 21 Ocak Çarşamba günü düzenlenecek.

GAZİTE’DE GALATASARAY, ATLETICO MADRİD’İ AĞIRLAYACAK

Ligde 9 puanla 18. sırada yer alan Galatasaray, Çarşamba günü saat 20.45’te İspanyol ekip Atletico Madrid’i evinde ağırlayacak. Bu önemli karşılaşmanın hakemliğini Romanya Futbol Federasyonu’ndan Istvan Kovacs gerçekleştirecek. Kovacs’ın yardımcı hakemliklerini Mihai Marica ile Ferencz Tunyogi üstlenecek. Ayrıca, mücadelenin 4. hakemi de Szabolcs Kovacs olarak belirlenmiş durumda.

