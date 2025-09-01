Galatasaray, Barış Alper’i satacak

BARIŞ ALPER YILMAZ KRİZİ SONA ERİYOR

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz ile ilgili yaşanan kriz nihayet noktalanıyor. NEOM’un astronomik teklifi sonrası, Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk bir araya gelerek milli futbolcunun geleceğini değerlendirdi. Milliyet ve Fanatik kaynaklarına göre, gerçekleştirilen toplantı sonrasında futbolcunun satış işlemlerine başlanması yönünde karar alındı. Galatasaray yönetimi, Barış Alper Yılmaz’ın takımdan ayrılma isteğini dikkate alarak kesin bir karar verdi.

BARIŞ ALPER YILMAZ ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİ

Barış Alper Yılmaz, NEOM’dan aldığı teklifi değerlendirmek istediğini yönetime sıklıkla iletirken, Suudi Arabistan temsilcisinin son teklifi üzerine Dursun Özbek ve Okan Buruk’un bir toplantı gerçekleştirdiği ifade edildi. Yüz yüze yapılan görüşmede, oyuncunun geleceği hakkında detaylı bir değerlendirme yapıldı.

BAŞKAN ÖZBEK SATIŞA ONAY VERDİ

Toplantının ardından Başkan Dursun Özbek, Barış Alper Yılmaz’ın satış işlemlerinin başlaması talimatını verdi. Bu gelişmeyle birlikte Galatasaray, milli futbolcunun transfer sürecini hızlandırmaya yönelik adımları atmaya başlayacak.