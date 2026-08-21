Galatasaray Batrakov Transferini Resmen Açıkladı

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Galatasaray formasını tutan genç futbolcu, gülümseyerek poz veriyor
Galatasaray, Rus futbolcu Aleksey Batrakov'un transferini resmen duyurarak önemli bir adım attı.
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Yaz transfer döneminde hareketlilik sürerken Galatasaray, Rus futbolcu Aleksey Batrakov’un transferini resmen duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, Lokomotiv Moskova ile anlaşmaya vardı. Transfer bedeli ve oyuncunun maaşı kamuoyuyla paylaşıldı. Kulüpten yapılan açıklamada tüm detaylar aktarıldı.

BATRAKOV İÇİN 25 MİLYON EURO ÖDENECEK

Galatasaray, Batrakov’un transferi için Lokomotiv Moskova’ya toplam 25 milyon Euro ödeyecek. Anlaşma kapsamında oyuncunun sonraki satışından elde edilecek kârın yüzde 15’i Rus kulübüne aktarılacak. Bu madde sözleşmeye eklenmiş durumda. Transfer bedeli kulüp tarafından açıklandı.

BEŞ YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Galatasaray, Batrakov ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olacak beş yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncu, her sezon için net 3 milyon 250 bin Euro garanti ücret alacak. Bu ödeme anlaşma şartlarına göre belirlendi. Sarı-kırmızılılar transferde önemli bir adım attı.

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