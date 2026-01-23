Galatasaray’da Ahmed Kutucu İçin Ayrılık An Meselesi

Galatasaray’da, Ahmed Kutucu ile yolların ayrılması yakın bir zamanda gerçekleşeceği ifade ediliyor. Sarı-kırmızılı yönetim, 25 yaşındaki futbolcunun devre arasında takımdan ayrılacağı kararını almıştı. Ancak Yönetim, UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının tamamlanmasına kadar futbolcuyu kadroda tutmayı uygun gördü. Dolayısıyla Ahmed Kutucu, oynanan Başakşehir karşılaşmasının ardından, Avrupa müsabakalarındaki son mücadelede de takımda yer aldı.

DEVLER LİGİ SONRASI VEDA

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki son mücadelesini çarşamba günü deplasmanda Manchester City ile yapacak. Bu maçın ardından Avrupa defterini kapatacak olan sarı-kırmızılılar, Ahmed Kutucu’nun takımdan ayrılmasına yönelik resmi onayı vermeyi planlıyor. Yönetim, oyuncunun transfer sürecinin bu karşılaşmadan sonra hız kazanmasını bekliyor.

OULAI TRANSFERİ

Diğer yandan, Galatasaray, transfer faaliyetlerini eş zamanlı olarak sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor forması giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Christ Oulai’yi kadrosuna katmak için görüşmelerini yoğunlaştırdı. Yapılan müzakerelerde Galatasaray’ın, Oulai transferi için Ahmed Kutucu’yu da içeren bir teklif sunduğu bilgisine ulaşıldı. Bu süreçte taraflar arasında yürütülen pazarlıkların seyri, Ahmed Kutucu’nun geleceğini de dolaylı olarak etkileyebilecek. Bu sezon Galatasaray formasıyla 12 resmi karşılaşmada görev alan Ahmed Kutucu, 1 gol ve 1 asist ile takımına katkı sağladı. Yönetimin planlarına göre, Manchester City maçı sonrası oyuncunun yeni adresi netlik kazanacak.

