Galatasaray’da Berkan Kutlu ile Resmi Ayrılık Gerçekleşti

Galatasaray’da beklenen ayrılık resmen gerçekleşti. Sarı-kırmızılı kulüp, 27 yaşındaki futbolcu Berkan Kutlu’nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirdi.

HAYIRLI OLSUN DEDİLER

Bu gelişmeyle birlikte sarı-kırmızılı kulüp ile deneyimli orta saha oyuncusunun yolları ayrılmış oldu. Kulüp, sosyal medya hesapları üzerinden şu mesajı paylaştı: “Çocukluk hayalini gerçekleştiren, sarı kırmızılı formayla sahaya çıktığında mücadeleden asla vazgeçmeyen Berkan Kutlu’ya emekleri için teşekkür ediyoruz. Birlikte kazandığımız başarılar ve yaşadığımız mutluluklar her zaman hatırlanacak. Yolun açık olsun.” Berkan Kutlu, 2021-2022 sezonu öncesinde Alanyaspor’dan Galatasaray’a transfer olmuş, burada 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

VEDA MESAJI YAYINLADI

Öte yandan milli futbolcu, yaptığı veda paylaşımında sarı-kırmızılı takıma duygusal bir mesaj gönderdi. Konyaspor ile anlaşan Berkan Kutlu, Galatasaray’ın kendisi için yaptığı paylaşımı alıntılayarak, “Formasını giymek için futbola başladığım Galatasaray’a veda ediyorum… Benim için harika bir yolculuktu. Hakkınızı helal edin. Hoşça kalın.” ifadelerini kullandı. Bu paylaşıma kısa süre içinde yoğun ilgi gösterildiği görüldü.