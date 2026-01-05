Galatasaray’da Berkan Kutlu ile Resmi Ayrılık Gerçekleşti

galatasaray-da-berkan-kutlu-ile-resmi-ayrilik-gerceklesti

Galatasaray’da beklenen ayrılık resmen gerçekleşti. Sarı-kırmızılı kulüp, 27 yaşındaki futbolcu Berkan Kutlu’nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirdi.

HAYIRLI OLSUN DEDİLER

Bu gelişmeyle birlikte sarı-kırmızılı kulüp ile deneyimli orta saha oyuncusunun yolları ayrılmış oldu. Kulüp, sosyal medya hesapları üzerinden şu mesajı paylaştı: “Çocukluk hayalini gerçekleştiren, sarı kırmızılı formayla sahaya çıktığında mücadeleden asla vazgeçmeyen Berkan Kutlu’ya emekleri için teşekkür ediyoruz. Birlikte kazandığımız başarılar ve yaşadığımız mutluluklar her zaman hatırlanacak. Yolun açık olsun.” Berkan Kutlu, 2021-2022 sezonu öncesinde Alanyaspor’dan Galatasaray’a transfer olmuş, burada 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

VEDA MESAJI YAYINLADI

Öte yandan milli futbolcu, yaptığı veda paylaşımında sarı-kırmızılı takıma duygusal bir mesaj gönderdi. Konyaspor ile anlaşan Berkan Kutlu, Galatasaray’ın kendisi için yaptığı paylaşımı alıntılayarak, “Formasını giymek için futbola başladığım Galatasaray’a veda ediyorum… Benim için harika bir yolculuktu. Hakkınızı helal edin. Hoşça kalın.” ifadelerini kullandı. Bu paylaşıma kısa süre içinde yoğun ilgi gösterildiği görüldü.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Hurdacıların Kaçırdığı 250 Bin TL’lik Malzeme Ele Geçirildi

Kayseri'de 250 bin TL'lik hurda çalan iki hırsız, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Olay anı güvenlik kameralarıyla belgelendi.
Gündem

Tokat’ta Evde Yangın 50 Çuval Fındığı Kül Etti

Erbaa'da elektrik kaçağından kaynaklandığı öne sürülen yangında bir ev ve yaklaşık 3 ton fındık yandı. Yangın, büyük zarara yol açtı.
Gündem

İnegöl’de Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı; kaza sonucunda aralarında bir çocuğun da bulunduğu üç kişi yaralandı.
Gündem

Isparta’da Kamyonet ve Mikser Çarpıştı: 1 Yaralı

Isparta'da meydana gelen bir trafik kazasında kamyonetle mikser çarpıştı. Kazada sıkışan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Gündem

Bursa’da Kayınbirader Eniştesi Tarafından Vuruldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan kavgada enişte, kayınbiraderini tabancayla bacağından yaraladı. Enişte ise darp sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.