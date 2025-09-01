Galatasaray’da Cuesta Başka Takıma Geçti

GALATASARAY’DA AYRILIKLAR HIZ KAZANIYOR

Transfer döneminin sona yaklaşmasıyla Galatasaray’da ardı ardına ayrılıklar yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk’un kadrosunda düşünmediği iki yabancı oyuncu, farklı kıtalara hareket ediyor. Danimarkalı bek Elias Jelert, İngiltere Championship takımlarından Southampton’a kiralık olarak gönderiliyor. Bu sezon hiç resmi maçta forma şansı bulamayan Jelert, yeni takımında kendine yer bulma şansı yakalayacak.

CARLOS CUESTA BREZİLYA’YA GİDİYOR

Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta ise Brezilya kulübü Vasco da Gama ile 1.5 yıllık kiralık anlaşma imzalamak için Rio de Janeiro’ya ilerliyor. Cuesta, belirli sayıda resmi maçta forma giydiği takdirde sözleşmesindeki satın alma opsiyonu zorunlu hale gelecek. Galatasaray, bu transfer sürecinden toplamda 8 milyon Euro gelir elde ediyor. Bu miktar, kiralama bedelini ve olası satın alma tutarını kapsıyor.