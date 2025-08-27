Galatasaray’da Cuesta’nın Yolu Ayrılıyor!

GALATASARAY’DA OYUNCU GÖNDERME HAREKETLİLİĞİ

Galatasaray, gönderilecek oyuncular konusunda hızlı adımlar atmaya devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip, Kolombiyalı defans oyuncusu Cuesta ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Rus takımı Spartak Moskova’ya transferi son günde iptal olan oyuncunun Brezilya’ya gitmesi bekleniyor.

BREZİLYA’DAN TEKLİF GELDİ

Alman basınında yer alan bilgilere göre, Kolombiyalı savunmacı Vasco da Gama’nın en büyük önceliği olmaya devam ediyor. Bu Brezilya ekibinin stoper oyuncusu için 6-7 milyon civarında bir bonservis teklifi yaptığı iddia ediliyor.