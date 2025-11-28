Galatasaray’da Derbi Hazırlıkları Başlıyor

Dört Günlük Yoğun Maç Programı Sonrası İzin Verildi

Dört gün içerisinde Gençlerbirliği ve Union Saint-Gilloise ile mücadele eden Galatasaray, oyuncularına bir gün izin tanıdı. Dinlenme sürecinin ardından sarı-kırmızılı takım, Kemerburgaz’da bir araya gelerek Fenerbahçe derbisi için hazırlıklara başlayacak.

Teknik Heyet Derbide Özel Kamp Planlamıyor

Okan Buruk ve teknik ekibinin, derbi öncesinde özel bir kamp düzenlemeyi düşünmediği öğrenildi. Hedeflerinin, oyuncuların doğal ritimlerini korumak olduğu ve hazırlıkların standart program dahilinde gerçekleştirileceği ifade ediliyor.