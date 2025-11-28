Galatasaray’da Derbi Öncesi Gözler Osimhen’de

GALATASARAY’DA OSIMHEN İÇİN SEFERBERLİK

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray’da dikkatler Victor Osimhen üzerinde yoğunlaşmış durumda. Union Saint-Gilloise karşısındaki maçta eksikliği oldukça hissedilen Nijeryalı forvet oyuncusunun, bu kritik müsabakaya yetiştirilmesi için yoğun çabalar gösteriliyor. Sarı-kırmızılı takımın sağlık ekibi, 29 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek antrenmanın büyük bir öneme sahip olduğunun altını çiziyor.

OSIMHEN’İN ANTRMAN BAŞLANGICI PLANLANIYOR

Elde edilen bilgilere göre, Osimhen’in idman saatinin ilk bölümünde bulunmasının hedeflendiği belirtiliyor. Bu gelişme, Galatasaray’ın derbi hazırlıklarını daha da kritik hale getiriyor ve taraftarlar arasında heyecan yaratıyor.