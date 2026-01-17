Galatasaray’da Futbol Krizi: Başkan Özbek Soyunma Odasında

Galatasaray’ın Gaziantep FK ile oynadığı ve 1-1 sona eren karşılaşma, Sarı-Kırmızılı taraflarda büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Maç sırasında sergilenen performansın yetersizliği, taraftarların tepkisini doğururken, maçın bitiş düdüğüyle birlikte “Yönetim istifa” sesleri stadı sardı.

BAŞKAN HAREKETE GEÇTİ

Başkan Dursun Özbek, yaşanan gelişmelere kayıtsız kalmayarak protokol tribününden direkt olarak soyunma odasına indi. Burada Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolcularla bir araya geldiği öğrenildi. Soyunma odasında morallerin bozuk olduğu ve kısa bir konuşma gerçekleştirdiği aktarıldı. Özbek, “Bu yolun sonu şampiyonluk. Puan kayıpları olur, önemli olan buradan ders çıkarmak. Kafanızı kaldırın ve önünüze bakın” diyerek oyuncularına moral vermeye çalıştı.

İKİLİ DEĞERLENDİRME YAPILDI

Başkan Özbek’in soyunma odasında geçirdiği yaklaşık 10 dakikalık süre zarfında Okan Buruk ile ayaküstü bir değerlendirme toplantısı yaptığı bildirildi. Yönetimin tepkileri göz önünde bulundurarak ve transfer beklentileri nedeniyle hafta içerisinde acil bir toplantı yapmayı planladığı ifade ediliyor.