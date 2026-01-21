Galatasaray’da Lucas Torreira Sakatlık Yaşadı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

GALATASARAY VE ATLETİCO MADRİD YARIŞTI

Temsilcimiz Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde İspanyol ekibi Atletico Madrid ile mücadele etti. Maç sonunda her iki takım da birer golle sahadan ayrıldı. Galatasaray’da Lucas Torreira, sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

TORREİRA’NIN YERİNE İLKAY GİRDİ

Sarı-kırmızılı takımın yarı sahasındaki bir pozisyondan sonra yerde kalan Torreira’ya ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ancak, Uruguaylı futbolcu 88. dakikada oyununa devam edemeyerek, yerine İlkay Gündoğan’ın girmesine neden oldu.