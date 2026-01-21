Sapanca’da Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 27 Yaralı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde gerçekleşen zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 27 kişi de yaralandı.

ZİNCİRLEME KAZA SONUCU BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre, Anadolu Otoyolu’nda seyir halindeki, sürücüleri ve plakaları henüz tespit edilemeyen yolcu otobüsü, hafriyat kamyonu ve iki otomobil arasında çarpışma meydana geldi. Olayın sebebi ise henüz belirlenemedi.

OLAY YERİNE ACİL EKİPLER SEVK EDİLDİ

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri intikal etti. Sağlık görevlileri, kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini, 3’ü ağır toplam 27 kişinin yaralandığını tespit etti. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahale sonrasında ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

