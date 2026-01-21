Kartepe’de Yolcu Otobüsü Şarampole Uçtu

KARTEPE ZİRVESİNDEN DÖNÜŞTE KAZA
Kartepe zirvesinden dönüş yolculuğu yapan 41 BR 211 plakalı yolcu otobüsü, Sisli Vadi mevkiinde hava muhalefeti nedeniyle kapalı olan teleferik hattı güzergahında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Olayın ardından, kazanın gerçekleştiği bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri yönlendirildi.
Kazanın ardından yaralı sayısının 39’a ulaştığı bildirildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.