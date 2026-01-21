Kartepe’de Yolcu Otobüsü Şarampole Uçtu

kartepe-de-yolcu-otobusu-sarampole-uctu

KARTEPE ZİRVESİNDEN DÖNÜŞTE KAZA

Kartepe zirvesinden dönüş yolculuğu yapan 41 BR 211 plakalı yolcu otobüsü, Sisli Vadi mevkiinde hava muhalefeti nedeniyle kapalı olan teleferik hattı güzergahında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Olayın ardından, kazanın gerçekleştiği bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Kazanın ardından yaralı sayısının 39’a ulaştığı bildirildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Kar Yağışı Nedeniyle Hasta İçin Ekipler Seferber Oldu

Sivas'ta Karalar köyünde hastalanan 58 yaşındaki bir adam, karla mücadele ekiplerinin yardımıyla sağlık ekiplerine güvenli bir şekilde ulaştırıldı.
Gündem

Van’da Trafik Kazasında 3 Kişi Yaralandı

Gevaş ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında üç kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gündem

Sapanca’da Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 27 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında, biri ölü, 27 kişi yaralandı. Kazaya bir yolcu otobüsü, hafriyat kamyonu ve iki otomobil karıştı.
Gündem

Yıldız Tilbe Gazze İçin 300 Bin Dolar Yardım Yaptı

Yıldız Tilbe, Gazze’ye iki çadır kent kurulması için 300 bin dolarlık bağışta bulundu. Bu katkı, bölgede ihtiyaç duyulan desteği sağlamayı hedefliyor.
Gündem

Balıkesir Sındırgı’da Art Arda Depremler Meydana Geldi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde üst üste meydana gelen depremler, 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde kaydedildi. İlk sarsıntı saat 23.11'de, ikincisi ise 23.28'de gerçekleşti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.