Yıldız Tilbe Gazze İçin 300 Bin Dolar Yardım Yaptı

DÜNYA BİR SOYKIRIMA TANIKLIK ETTİ

Gazze’de tam abluka altında yaşayan Filistinliler, iki yılı aşkın süredir bombardıman altında hayatta kalma mücadelesi veriyor. 10 Ekim 2025 itibarıyla yürürlüğe giren ateşkes sonrası İsrail’in yerinden ettiği Filistinliler, soğuk hava koşullarına dayanıksız olan basit çadırlarda kış aylarını geçirmeye çalışıyor. Abluka nedeniyle ısınma ya da soğuktan korunma malzemelerinden mahrum kalan Filistinlilere yönelik yardım çalışmaları devam ediyor.

YILDIZ TİLBE’DEN YARDIM ELİ

Yardımlarıyla bilinen ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, Gazze’de tam donanımlı iki çadır kent kurulabilmesi için 300 bin dolar bağışta bulundu. Ayrıca, Filistinli ailelerin çadırkentlerdeki yemek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Gazze yararına bir konser düzenleyeceği de öğrenildi.

“HER ŞEY ALLAH RIZASI İÇİN OLSUN”

Kudüs Gönüllüleri Derneği aracılığıyla bağışta bulunan Tilbe, “Her şey Allah rızası için olsun. Allah yardımcımız olsun” diyerek duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

