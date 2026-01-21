Van’da Trafik Kazasında 3 Kişi Yaralandı

van-da-trafik-kazasinda-3-kisi-yaralandi

Edinilen bilgilere göre, Atalan Mahallesi’nde T.A. yönetimindeki 07 CBH 523 plakalı Volkswagen marka otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

KAZA SONUCUNDA YARALILAR VAR

Gerçekleşen kazada üç kişi yaralandı. Olay yerine ambulans, polis ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri intikal etti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılara, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Polis, kazayla ilgili detaylı incelemelere başladı.

