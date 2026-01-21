Van’da Trafik Kazasında 3 Kişi Yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Atalan Mahallesi’nde T.A. yönetimindeki 07 CBH 523 plakalı Volkswagen marka otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.
KAZA SONUCUNDA YARALILAR VAR
Gerçekleşen kazada üç kişi yaralandı. Olay yerine ambulans, polis ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri intikal etti.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılara, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.
POLİS İNCELEME BAŞLATTI
Polis, kazayla ilgili detaylı incelemelere başladı.