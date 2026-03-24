Galatasaray’da Mauro Icardi İle Yollar Ayrılıyor

Galatasaray’da dördüncü sezonunu tamamlayan Mauro Icardi’nin geleceği, sezonun başından bu yana belirsizlikler ile doluydu. Sarı-kırmızılı kulüp, sonunda Icardi ile ilgili alacağı kararı belirledi.

GALATASARAY, ICARDI İLE YOLLARINI AYIRIYOR

Galatasaray yönetimi, sözleşmesi bu sezonun sonunda bitecek olan Mauro Icardi ile kesin bir şekilde yollarını ayırma kararı aldı. Alınan karar doğrultusunda, sezon bitiminde Arjantinli futbolcuya görkemli bir veda töreni düzenlenerek, 33 yaşındaki yıldız isimle vedalaşılacağı bilgisi paylaşıldı.