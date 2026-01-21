Galatasaray’da Osimhen Dönüşü Hücumda Rekabeti Artırıyor

galatasaray-da-osimhen-donusu-hucumda-rekabeti-artiriyor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde üst tura çıkma hesaplarını son haftadaki Manchester City karşılaşmasına bırakmamak adına kritik bir geri dönüş süreci yaşıyor. Sarı-kırmızılıların gol silahı Victor Osimhen, Afrika Uluslar Kupası sonrasında takıma katılarak teknik ekibin yükünü hafifletti. Avrupa sahnesinde Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax filelerini havalandırmayı başaran Osimhen, Galatasaray formasıyla toplamda 12 gole ulaşmış durumda. Nonda ve Baros’un Avrupa’daki gol sayısını eşitleyen Nijeryalı yıldız, Atletico Madrid karşısında ağları sarsması durumunda kulüp tarihinin Avrupa kupalarındaki en skorer yabancı futbolcusu olma unvanını kazanacak.

39 GÜN SONRA DÖNÜŞ

Son olarak 13 Aralık 2025’te Antalyaspor maçında forma giyen 27 yaşındaki santrfor, Afrika Uluslar Kupası sebebiyle 6 resmi karşılaşmayı kaçırdı. Nijerya’nın turnuvayı üçüncü sırada tamamlamasının ardından Osimhen, 39 gün aradan sonra yeniden Galatasaray kadrosuna döndü. Bu gelişme, hücum hattındaki rekabetin artmasına sebep oldu. Osimhen’in dönüşü, Mauro Icardi’yi kulübeye yönlendirirken, Arjantinli yıldız, Galatasaray tarihinin en golcü yabancısı unvanı için Hagi’nin yalnızca bir gol gerisinde bulunuyor. Icardi, eşitliği sağlamak veya rekoru kırmak için fırsatlar kollamaya devam edecek.

