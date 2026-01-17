Galatasaray’da Taraftar Patiği Taşıyor Gaziantep Maçı Sonrası

Galatasaray, Gaziantep FK ile kendi evinde 1-1 berabere kalarak şampiyonluk mücadelesinde önemli bir iki puan kaybetti. Bu sonuç, Sarı-Kırmızılı taraftarların sabrını taşırarak stadyumda başlayan protestoların sosyal medyada hızla yayılan bir tepki kaynağı haline gelmesine neden oldu.

TRANSFER TEPKİLERİ

Taraftarların öfkesi yalnızca sahadaki performansa değil, aynı zamanda yönetimin transfer politikalarındaki yavaşlığa da yöneliyordu. Hakan Çalhanoğlu ve diğer yıldız futbolcuların isimlerinin duyulmasına rağmen, somut adımların atılmaması ve kadro derinliğindeki eksiklikler, “Yönetim uyuma, transfer nerede?” gibi eleştirileri beraberinde getiriyordu.

ISLIKLARLA PROTESTO

Gaziantep FK’nın golü sonrası, top her Galatasaraylı oyuncuya geldiğinde tribünlerden yükselen ıslıklar dikkat çekti. Özellikle oyundan çıkan İlkay Gündoğan yoğun bir şekilde ıslıklandı.

TARAFTARDAN İSTİFA ÇAĞRISI

Galatasaraylı taraftarlar, stattan ayrılırken tepkilerini sürdürdü ve bazıları, “Aciz yönetim istemiyoruz” şeklinde bağırarak duygu ve düşüncelerini ifade etti. Maç sırasında Dursun Özbek yönetimini hedef alan eleştiriler de arttı ve hep bir ağızdan söylenen “yönetim istifa” tezahüratları, karşılaşmanın önüne geçti.

