Galatasaray’da Taraftar Tepkisi Büyüyor: Transfer Olacak Mı

Galatasaray, kendi sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk mücadelesinde çok önemli iki puan kaybetti. Bu durum, Sarı-Kırmızılı taraftarların sabrını tükenme noktasına getirdi. Maçın ortasında statta başlayan protestolar, sosyal medyada hızla yayılan bir tepki dalgasına dönüştü.

TRANSFER NEREDE?

Taraftarların gösterdiği tepkinin temel nedenleri arasında yalnızca futbol performansı değil, aynı zamanda yönetimin transfer stratejisindeki yavaşlık da yer aldı. Hakan Çalhanoğlu gibi yıldız isimlerin gündeme gelmesine rağmen, somut adımların atılmaması ve kadroda derinlik eksikliği “Yönetim uyuma, transfer nerede?” eleştirilerini beraberinde getirdi.

OYUNCULAR ISLIKLANDI

Gaziantep FK’nın attığı golün ardından, top her Galatasaraylı oyuncuya geldiğinde tribünlerde ıslıkla protesto dalgası yükseldi. Galatasaraylı taraftarlar, oyundan alınan İlkay Gündoğan’ı da yoğun bir şekilde ıslıklayarak tepkilerini gösterdi.

ACİZ YÖNETİM İSTEMİYORUZ!

Galatasaraylı taraftarlar, maçın ardından stattan ayrılırken tepkilerini sürdürdü. Bir kısım taraftar “Aciz yönetim istemiyoruz” şeklinde seslerini yükseltti.

İSTİFA SESLERİ YÜKSELDİ

Galatasaraylı taraftarlar, maç esnasında Dursun Özbek yönetimini eleştirerek, hep bir ağızdan “yönetim istifa” tezahüratlarıyla destek verdiler. Bu, maç gelişiminden daha fazla ön plana çıktı.