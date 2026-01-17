Okan Buruk’tan Kritik Maç Sonrası Değerlendirme

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Gaziantep FK ile karşılaştı. RAMS Park’ta gerçekleşen mücadele, 1-1’lik skorla tamamlandı ve sarı-kırmızılı ekip, zirve mücadelesinde önemli iki puan kaybetti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonrasında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

RAKİBİ TEBRİK ETTİ

Buruk, “Birincisi, rakibimizi mücadelesinden ötürü tebrik ediyorum. 5-3-2 oynadılar. Öndeki santrforları da savunmaya geldi, katı bir savunma vardı. Burayı kaliteli ayaklarla açmanız gerekiyor. Erken bir gol önemliydi. Yunus’la pozisyon yakaladık, duran toplar da vardı. Rakibe yarı sahayı geçirmedik. İlk yarıda topa sahip olma oranımız yüzde 72-73’tü. Daha fazla üretmemiz gerekiyordu. Üretmekte zorlandık. Ceza sahası çevresine girdiğimizde oyuncu sayımız yetersizdi, ikinci yarıda bunu artırdık. Rakibin iki duran top pozisyonu vardı, yarı sahamıza bile geçirebildik. İkinci yarıda kaptırdığımız topla gol yedik. Daha üretken olabilirdik, Icardi’nin karşı karşıya kaldığı bir pozisyon, kafa kafaya bir pozisyon vardı. Sane’nin kontrolü olsaydı karşı karşıya kalabilirdi. Bizim gibi bir hücum takımının üreteceği pozisyonların altında kaldık. Daha üretken, daha hızlı ve dikine oynamalıydık. Hiçbirinde başarılı olamadık.”

MAÇIN GECİKMESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Buruk, maçı durduran hakem yönetimine de değinerek, “Maç çok durdu, oynanmadı. Topun oyunda kalma süresi düşüktü. Rakipte sakatlanmalar başladı ikinci yarıda. Hakemler, oyunun durmasını seviyor. MHK başkanımız da destekliyor, ‘oyunu durdurun’ diyor herhalde. Bir FIFA hakemi, oyun durdurma üzerineydi” ifadelerini kullandı.

HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ

Galatasaray Teknik Direktörü, maçın bitiş nedeninin hakem olmadığını, asıl sorunun kendi takımlarında olduğunu belirtti. “Biz gerekli olanı yapamadık. Oyunun hızı da durunca gol atamamak stres yaratıyor” diyen Buruk, “Yanlış kararlar da vardı. Bir an önce gol atalım baskısı… Kafamızı kaldıracağız. Lideriz. 4 gün sonra Şampiyonlar Ligi maçı var. Bugünün iyi yanı sakatlık olmaması” şeklinde konuştu.

GÜÇLÜ DÖNÜŞ

Eksik oyuncularına değinen Buruk, “Milli takımda oyuncularımız, cezalılarımız var. Onlar döndüğünde daha iyi olacağımızı biliyoruz. Her oyuncunun iyi performansı, diğer arkadaşlarını da etkileyecek. Bunun da farkındayız. Çarşamba günü final niteliğinde bir Şampiyonlar Ligi maçı var. Bugün üzdüğümüz taraftarımızı o gün sevindireceğiz” dedi.

TRANSFERDE ZORLUKLAR

Kış transfer dönemine ilişkin açıklamalarda bulunan Buruk, “Transfer süreci, oyuncuları takımlarından çıkarabilmek açısından kolay değil. Bazen oyuncular gitmek ister, takımlar bırakmaz; bazen takımlar olumlu olur ama oyuncular ilgi göstermez. Türkiye Ligi’ne oyuncu getirmek zor. Bazen genç oyuncularda da bu tarz sıkıntılar yaşıyoruz. İkna süreci zaman alabiliyor. Bu süreçte pek çok oyuncuya yöneliyorsunuz. Hepsi mümkün olmuyor. Bizim dışımızda çok fazla isim çıkıyor, ancak biz o isimlerle ilgilenmiyoruz. Bu da kafa karışıklığı yaratabiliyor.”