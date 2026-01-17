Suriye Ordusu Rakka İlinin Kontrolünü Genişletiyor

Suriye’de, 13 Ocak’ta Fırat Nehri’nin batısında terör örgütünün kontrol ettiği alanlar askeri bölge olarak ilan edildi. Bu kapsamda Suriye ordusu, belirlenen bölgelerde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonun devam ettiği esnada SDG komutanı Mazlum Abdi, bölgeden çekilme kararı aldıklarını açıkladı. Terör örgütü unsurları, Fırat Nehri’nin doğusuna geçerken; Suriye ordusu ilk olarak Deyr Hafir’de kontrolü sağladı. Deyr Hafir’e hakim olduktan sonra Meskene’ye ilerleyen ordu, hızla bölgeyi ele geçirerek nehir boyunca güney yönüne doğru hareket ederek Rakka il sınırlarına ulaştı. Suriye ordusu, Rakka’nın Dibsi Afnan beldesini de kontrol altına aldı. Ayrıca, Rakka kentinin kapısı sayılan YPG/SDG işgali altındaki Tabka kentine birçok noktadan girmeye başladığı bildirildi. Terör örgütü unsurları bu sırada konvoylarla bölgeden ayrılıyor. Rakka’da sokağa çıkma yasakları ilan edilmişken, Suriye ordusu bölge tahkimat çalışmalarına devam ediyor. Suriye ordusu, Rakka kent merkezinin girişine 5 kilometre kadar yaklaşmış durumda.

ABD’DEN ÇEKİLME ÇAĞRISI

ABD, Suriye ordusunun Halep-Tabka şehirleri arasındaki askerî faaliyetlerini sonlandırması gerektiğini vurguladı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, yayınladığı açıklamada, “Suriye’de tüm tarafların, gerilimi önlemek ve diyalog temelli çözümleri sürdürmek için devam eden çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca, Suriye hükümet güçlerini, Halep ile Tabka arasındaki bölgelerdeki eylemlerine son vermeye çağırıyoruz.” dedi. Cooper, terör örgütü DAEŞ’e karşı etkin mücadelenin ve askeri baskının, ABD ve koalisyon güçleriyle temas halindeki Suriye ortaklarının ortak çalışmasını gerektirdiğini kaydetti ve “Kendi içinde ve komşularıyla barış içinde olan bir Suriye, bölge genelinde barış ve istikrar için esastır.” ifadelerini kullandı.

PETROL SAHALARININ KONTROLÜ SİVİL YETKİLİLERE GEÇTİ

Suriye Petrol Şirketi (SPC), ordunun Rakka kırsalındaki ilerlemesi esnasında SDG unsurlarından temizlenen Deir Hafer ve Meskene bölgelerinde bulunan Safyan ve Al Rasafa petrol sahalarının kontrolünü devraldığını açıkladı. Şirket, bu adımın sahaların onarım çalışmalarına yönelik hazırlıklar çerçevesinde atıldığını belirtti. Ayrıca, “Bu başarı, ulusal çabalar doğrultusunda petrol tesislerinin restore edilmesi ve enerji sektörünün istikrarını arttırmak amacıyla gerçekleştirilmektedir.” denildi.

SDG FIRTINA İÇİN DOĞUYA ÇEKİLDİ

SDG üyeleri, 10 Mart Anlaşması’nın şartlarına uyma niyetlerini göstermek amacıyla Halep’teki temas hattından çekilme kararı aldı. SDG Komutanı Mazlum Abdi, “Güçlerimizi Fırat’ın doğusunda yeniden konuşlandırma kararı aldık. Bu kararı dost ülkeler ve arabulucuların çağrıları doğrultusunda, entegrasyon sürecini tamamlamak amacıyla aldık.” dedi.

ŞARA YENİ KARARNAME YAYIMLADI

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriyeli Kürtlerle ilgili bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımladı. Şara, Kürt kökenli vatandaşların Suriye halkının, dilsel kimliklerinin de Suriye’nin ulusal kimliğinin önemli bir parçası olduğunu ifade etti. Kürtlerin kültürel ve dilsel kimliklerinin, çok yönlü ve birleşik Suriye ulusal kimliğinin ayrılmaz bir unsuru olduğunu vurgulayan Şara, devletin ulusal birliği güçlendirme ve tüm Suriyeli vatandaşların kültürel haklarını güvence altına alma konusundaki rolünü belirtti. 2026 Yılı 13. Kararnamesi’nde şu maddelere yer verildi:

Madde (1): Suriyeli Kürt vatandaşlar, Suriye halkının temel bir parçası kabul ediliyor. Kültürel ve dilsel kimlikleri, Suriye ulusal kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Madde (2): Devlet, kültürel ve dilsel çeşitliliğin korunmasını taahhüt etmektedir; Kürtlerin ulusal egemenlik çerçevesinde miraslarını ve dillerini geliştirme haklarını güvence altına alır.

Madde (3): Kürtçe ulusal bir dil olarak kabul ediliyor. Kürt nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde, devlet ve özel okullarda seçmeli ders olarak öğretilmesine izin veriliyor.

Madde (4): Haseke ilinde 1962 genel nüfus sayımından gelen istisnai yasaklar kaldırılıyor ve kayıtlı olmayan tüm Kürt kökenli vatandaşlar Suriye vatandaşlığına sahip olacaklar.

Madde (5): “Nevruz Bayramı” (21 Mart), Suriye Arap Cumhuriyeti’nin tüm bölgelerinde resmi tatil ilan ediliyor.

Madde (6): Devletin medya kurumları, kapsayıcı bir ulusal söylemi benimsemekle yükümlüdür. Etnik veya dilsel temele dayalı her türlü ayrımcılık yasaktır.

Madde (7): İlgili bakanlıklar ve yetkili kurumlar, bu kararname hükümlerinin uygulanmasına ilişkin yürütme talimatlarını çıkarır.

Madde (8): Bu kararname Resmî Gazete’de yayımlanacak ve yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecektir.

OPERASYONLARDAN ÖNCE TAHLİYE UYARISI

Halep’in doğusundaki Deyr Hafir’e yönelik saldırılardan önce Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG’nin mevzilerini hedef alacağını duyurdu ve sivillerin bu alandan uzak durması gerektiğini bildirdi. Ordudan yapılan açıklamada, terör örgütü YPG/SDG’nin işgal ettiği Deyr Hafir beldesindeki 4 ayrı noktanın haritaları paylaşıldı. Bu noktaların, Halep kenti ve çevresindeki sivil yerleşimlere saldırı düzenlemek amacıyla kullanıldığı ifade edildi. Sivillere, Suriye ordusunun Deyr Hafir’e gerçekleştireceği operasyon esnasında hedef alınacak bu noktalardan uzak durmaları çağrısı yapıldı.

ASKERİ ALAN İLAN EDİLMİŞTİ

Suriye ordusu, 13 Ocak’ta Deyr Hafir ve Meskene gibi Fırat Nehri’nin batısındaki terör örgütünün işgal ettiği bölgeleri askeri alan olarak ilan etmişti. Deyr Hafir’deki sivillerin güvenli bir şekilde tahliyesi için Suriye ordusu, M15 kara yolunda insani koridor açılmıştı.