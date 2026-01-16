Galatasaray’da Torreira İçin Brezilya’dan Teklif Geldi

galatasaray-da-torreira-icin-brezilya-dan-teklif-geldi

Galatasaray’da Lucas Torreira ile ilgili önemli bir gelişme ortaya çıktı. Torreira’nın menajeri Pablo Bentancur, El Espectador Deportes’e verdiği demeçte, oyuncunun Türkiye’deki psikolojik durumu hakkında dikkat çekici ifadelerde bulundu.

BREZİLYA’DAN TEKLİF VAR

Bentancur, Galatasaray’da forma giyen Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira için Brezilya’nın Atletico Paranaense kulübünün devreye girdiğini belirtti. Menajer, kulübün, Torreira’ya Galatasaray’da kazandığı maaşı karşılayabilmek adına ciddi bir çaba sarf ettiğini ifade etti.

