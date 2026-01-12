Yükseköğretimde 3 Yılda Mezuniyet Modeli Gelişiyor

yuksekogretimde-3-yilda-mezuniyet-modeli-gelisiyor

Yükseköğretim Kurulu, üniversiteden mezuniyet sürecini yeniden yapılandırmak amacıyla 3 yıldır üzerinde çalışıyor. Yeni düzenlemeye göre, 12-14 haftalık dönemlerden oluşan 3 sömestr düzenlenmesi planlanıyor ve akademik takvimin ağustosa kadar sonlanması öngörülüyor. Bu yeni modelin özellikle sosyal bilimler, iletişim, iktisat, işletme gibi alanlarda uygulanması beklenirken, tıp fakültelerinde bu sistemin hayata geçirilmeyeceği belirtiliyor. Yapılacak düzenlemenin, öğrencilerin yurtdışındaki yüksek lisans programlarına daha kolay kabul edilmesi ve istihdama hızlı bir şekilde katılmalarını sağlaması hedefleniyor. Ancak uzmanlar, bu durumun öğrencilerin sosyal gelişim süreçlerine olumsuz etkileri olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

YAZ DÖNEMİ KISALTIYOR

Eğitim uzmanı, mevcut sistemin güz ve bahar dönemlerinde yaklaşık 5 aylık eğitim dilimlerine dayandığını ifade etti. “Yapılan çalışma ile bu 5 aylık dilimlerin 3 aya çekilip güz, bahar ve yaz olmak üzere 3 dönem yapılacağı, yaz tatili dediğimiz o 2-2,5 aylık döneminde bir aya düşürüleceği ile ilgili bir çalışma yapılıyor.” şeklinde bilgi veren uzman, bu düzenlemenin gençlerin erken yaşta iş hayatına girmelerini hedeflediğini dile getiriyor.

