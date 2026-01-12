Hamburg’dan Kuntz Hakkında Cinsel Taciz İddiası Açıklaması

hamburg-dan-kuntz-hakkinda-cinsel-taciz-iddiasi-aciklamasi

A MİLLİ TAKIM’IN ESKİ TEKNİK DİREKTÖRÜ CİNSEL TACİZ SUÇLAMASIYLA KARŞI KARŞIYA

A Mili Takım’ın eski teknik adamı Stefan Kuntz, Almanya’da cinsel taciz suçlamalarıyla gündeme geldi. Hamburg’daki görevinden istifa eden Kuntz’un, bu durumu cinsel taciz iddiaları nedeniyle yaşadığı öne sürüldü. Kuntz’un yakın çevresi ise, bu iddiaları yalanladı ve kulübün tazminat yükümlülüğünü azaltmak için böyle bir yola başvurulduğunu savundu.

SUİSTİMALE İZİN VEREMEYİZ: ALMAN EKİBİNDEN AÇIKLAMA

Alman kulübü, Kuntz’un cinsel taciz suçlamaları nedeniyle görevden alındığı iddiasını doğruladı. Yapılan resmi açıklamada, “Aralık 2025’te Kuntz’un görevi kötüye kullanmasıyla ilgili olarak kurula bildirim yapıldı ve soruşturma başlatıldı. İddiaların gerçek olduğunun anlaşılması üzerine yönetim kurulu, sözleşmeyi feshetti. Suistimale kesinlikle izin veremeyiz.” denildi. Açıklamada, Kuntz’un savunma ve açıklama yapmayı reddettiği, kulüp olarak önceliklerinin hakları korumak olduğu belirtildi.

HAMBURG’DA YAŞANILANLAR: İSTİFA İSTENDİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bild gazetesinde çıkan habere göre, Hamburg’daki kadın çalışanlar, Stefan Kuntz’u cinsel tacizle itham etti. Kulübün, bu şikayetler üzerine Kuntz’dan istifasını istediği belirtildi. Aralık 2025’in başında bir kadın çalışan, kulübün denetleme kuruluna başvurdu ve yapılan incelemeler sonucunda Kuntz’un davranışlarının uygunsuz olduğuna karar verildi. Üç tanığın olaya tanıklık ettiği ifade edildi. Haberin detaylarında, Hamburg’un denetleme kurulunun bağımsız bir hukuk firması ile çalıştığı ve bu firmasının, şikayette bulunan kadın çalışana görüş verdiği üzerinde duruldu. Görüşme sırasında, Kuntz tarafından benzer davranışlara maruz kaldığı iddia edilen başka bir kadının adı verildi. İki çalışanın ifadelerinin Kuntz hakkındaki değerlendirmenin belirlenmesinde etkili olduğu kaydedildi.

