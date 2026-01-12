Kapalı Alanlarda Sigara Düzenlemesi İçin Adımlar Atılıyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara ve sağlıksız beslenme ile ilgili yürütülecek mücadelede yeni bir dönem başlayacağını duyurdu. Kapalı alanlarda sigara kullanımına ilişkin yeni mevzuat düzenlemelerinin yakın zamanda Meclis gündemine getirileceğini belirtti. Kemal Memişoğlu, sigara kullanımıyla ilgili yürütülen çalışmalara değinerek, “Bu çalışmayla esasında tütün bağımlılığı mücadelesini çok daha etkin hale getireceğiz.” ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanlığı, bağımlılıkla mücadele konusunda detaylı bir yol haritası oluşturdu ve bu çerçevede kapalı alanlarda sigara kullanımı konusunda yeni önlemler alınacağı bildirildi.

MECLİS GÜNDEMİNE GETİRİLECEK

Memişoğlu, tütün ve sigara kullanımına dair mevzuat üzerinde kapsamlı bir çalışma yaptıklarını belirterek, “İnşallah kısa zamanda Meclisin gündemine bunu taşıyacağız.” diyerek bu konudaki mücadelenin daha etkin yapılmasının gerekliliğine dikkat çekti. Ancak yalnızca tütünle sınırlı kalmayan sağlık çalışmaları arasında şeker kullanımıyla ilgili de adımlar atıldığını açıkladı. Bakan, “Hem tütünle hem de gıda ve şekerle ilgili Tarım Bakanlığımızın da dahil olduğu bir çalışma içerisindeyiz. Onu da yakında kamuoyu ile paylaşacağız.” dedi.

DUMANSIZ HAVA SAHASINA GEÇİLDİ

Türkiye’de şu anda evler hariç tüm kapalı alanlarda sigara içimi yasak. 19 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5727 sayılı Kanun ile evler dışındaki tüm kapalı alanlarda tütün mamüllerinin kullanımı yasaklanmıştı. 2009 yılı Temmuz ayında tam olarak yürürlüğe giren bu yasa, Türkiye’nin dumansız hava sahasına sahip olan 3. Avrupa ülkesi olmasını sağladı. 2013 yılında araçların içinde de sigara içilmesi yasaklandı. 5 Aralık 2019 tarihinde tütün mamullerinde düz ve standart paket uygulamasına geçiş yapıldı ve 5 Ocak 2020 tarihinden itibaren yalnızca yeni standart paketlerin satışına izin verildi.