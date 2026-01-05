Galatasaray’da Transfer Sürecinde Sıcak Gelişmeler Yaşanıyor

SÜPER LİG’DE GALATASARAY’DA TRANSFER PUSUDA

Galatasaray’da transfer süreci hız kesmeden devam ederken yeni bir gelişme dikkatleri üzerine çekiyor. Sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran transfer haberinin detayları da merakla bekleniyor. Şampiyonluk mücadelesinde kararlı adımlarla ilerleyen Galatasaray, transfer operasyonuna hız vermiş durumda.

İtalyan ekiplerinden Inter’de forma giyen Davide Frattesi için Galatasaray’ın yöneticileri tüm imkanları seferber ederek transferde önemli bir mesafe katetti.