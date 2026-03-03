Galatasaray’da Türkiye Kupası’nda 8 Eksik Kadro

galatasaray-da-turkiye-kupasi-nda-8-eksik-kadro

Galatasaray, Türkiye Kupası çerçevesinde salı akşamı Alanyaspor ile deplasmanda bir maça çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu önemli karşılaşma için kamp kadrosunu belirledi. Ancak, kadroda yer almayan bazı isimlerin eksiklikleri dikkat çekti.

EXİK İSİMLER AÇIKLANDI

Kadroda bulunmayan sekiz oyuncu arasında Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Mario Lemina, Roland Sallai, Yunus Akgün ve Mauro Icardi yer aldı. Yapılan açıklamada, “Aktif dinlendirme amacıyla özel çalışmaya alınan Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen ve Mario Lemina’nın yanı sıra hafif ağrıları bulunan ve risk alınmak istenmeyen Roland Sallai, Yunus Akgün ve Mauro Icardi; Ziraat Türkiye Kupası’ndaki C. Alanyaspor maçı kamp kadrosunda bulunmamaktadır.” ifadelerine yer verildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Fenerbahçe’ye Kötü Haberler: Nelson Semedo’nun Eşi Kaza Geçirdi

Fenerbahçe'li futbolcu Nelson Semedo'nun eşi Marlene Alvarenga, Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kaza sonucu yaralandı. Alvarenga ve şoförü hastaneye sevk edildi.
Gündem

FIFA Ofsayt Kuralında Yeni Dönem Başlatıyor

Yeni ofsayt kuralı, FIFA Geliştirme Direktörü Arsene Wenger'in projeleri arasında yer alıyor. Kural, Kanada Premier Ligi'nde denenecek ve sonuçlara göre global ölçekte yaygınlaşacak.
Gündem

İstanbul’da Denizde İki Cansız Bedene Ulaşıldı

İstanbul Zeytinburnu sahilinde denizde bulunan anne ve 8 yaşındaki kızının cesetleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Gündem

Türkiye, Sırbistan Karşısında 94-86 Galip Geldi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde Sırbistan'ı 94-86 yenerek bir üst tura geçiş hakkını elde etti.
Gündem

İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den Çarpıcı Açıklamalar

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bölge ülkeleriyle çatışmada olmadıklarını vurgulayarak, bu ülkelerin ABD'ye baskı yapması gerektiğini, ayrıca Amerikan üslerinin hedef alınabileceğini ifade etti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.