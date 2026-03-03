Galatasaray’da Türkiye Kupası’nda 8 Eksik Kadro

Galatasaray, Türkiye Kupası çerçevesinde salı akşamı Alanyaspor ile deplasmanda bir maça çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu önemli karşılaşma için kamp kadrosunu belirledi. Ancak, kadroda yer almayan bazı isimlerin eksiklikleri dikkat çekti.

EXİK İSİMLER AÇIKLANDI

Kadroda bulunmayan sekiz oyuncu arasında Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Mario Lemina, Roland Sallai, Yunus Akgün ve Mauro Icardi yer aldı. Yapılan açıklamada, “Aktif dinlendirme amacıyla özel çalışmaya alınan Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen ve Mario Lemina’nın yanı sıra hafif ağrıları bulunan ve risk alınmak istenmeyen Roland Sallai, Yunus Akgün ve Mauro Icardi; Ziraat Türkiye Kupası’ndaki C. Alanyaspor maçı kamp kadrosunda bulunmamaktadır.” ifadelerine yer verildi.