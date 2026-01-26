Rıdvan Dilmen Fenerbahçe Göztepe Maçını Değerlendirdi

ÜNLÜ YORUMCU RIDVAN DİLMEN’DEN AÇIKLAMALAR

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe ile Göztepe arasındaki maç sonrası yaşanan puan kaybının sebeplerini değerlendirdi. Dilmen’in, İtalyan teknik direktör hakkında yaptığı yorumlar sosyal medya üzerinde yankı buldu ve geniş bir şekilde tartışılmaya başlandı. İşte Dilmen’in canlı yayındaki bazı ifadeleri…

“RAKİBİN EKMEĞİNE YAĞ SÜRDÜNÜZ!”

Dilmen, Sports Digital’de yayınlanan programda Fenerbahçe’nin kadrosunun sahaya çıkmaya yeterli olmadığını belirtti. “Fenerbahçe’nin sağ beki Yiğit Efe olamaz, sol beki Semedo da olamaz. Moralli iki oyuncuyu sahadan çıkarınca, kim girdi? Tüm bu durumlar üst üste geldiğinde kazanamamak için her şeyi yapmış oldunuz ve bu durumu başardınız. Musaba neden oyundan alındı? Elinde sıfıra girme şansını sadece Musaba ile bulmuştun, o da oyundan çıktı. Rakip ekibin ekmeğine yağ sürmüş oldunuz.” şeklinde konuştu.

“ÖNDEKİ İKİ ÇABUK OYUNCUYU AYNI ANDA ÇIKARMASI…”

Dilmen, teknik direktör hakkında eleştirilerini sürdürerek, “Bunun için büyük bir teknik direktör olmana gerek yok. Semedo ve Yiğit Efe’yi sol ve sağ bekte oynatmamalıydı. Bu sebeplerden biri. Ayrıca, öndeki iki hızlı oyuncuyu aynı anda oyundan almakla da kazanma şansını azaltmış oldu.” dedi.

“BURADA BİR TUHAFLIK VAR…”

Dilmen, ayrıca, “Elinde Duran ve En-Nesyri var ancak Talisca neden forvet oynuyor? İkisini birlikte kullanmak istiyorsanız, bu oyuncuları birlikte oynatabileceğiniz bir oyun planı oluşturabilirsiniz, bunu da yapmıştır. Ancak Talisca, orijinal pozisyonunda değil; sol ve sağ bekler de öyle. Burada bir tuhaflık var.” ifadelerini kullandı.