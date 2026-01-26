Shein Türkiye Satışlarında Geçici Durdurma Kararı Aldı

ÇİN MENŞEİ E-TİCARET ŞİRKETİ SHEIN, TÜRKİYE’DE SATIŞLARINI GEÇİCİ OLARAK DURDURDU

Shein, giyim alanında faaliyet gösteren bir e-ticaret platformu olarak Türkiye’deki operasyonlarını geçici bir süreliğine durdurma kararı aldı. Şirket, internet sitesinde yaptığı açıklamada, Türkiye pazarındaki satışlarının durdurulmasının nedenini yerel mevzuatlarda meydana gelen son değişikliklere bağladı.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Yapılan açıklamada, “Yerel mevzuatlarda yapılan son değişiklikler nedeniyle, Türkiye’deki satışlarımıza geçici bir süreyle ara vermek zorunda kaldığımızı üzülerek bildirmek isteriz” denildi. Şirket, bu durumun müşterilerinde hayal kırıklığı yaratabileceğinin farkında olduklarını belirtti. Bunun yanı sıra, “Ancak, sizlere en son moda ve yaşam tarzı trendlerini sunmaya devam edebilmek adına, karşılaşılan bu engelleri aşmak için var gücümüzle çalıştığımızı bilmenizi isteriz” ifadesine yer verildi.

YENİ BAŞLANGICIN BEKLENTİSİ

Açıklamada, Türkiye pazarına dönüş konusunda yürütülen çalışmaların sürdüğü vurgulandı. Ancak, satışların ne zaman yeniden başlayacağına dair herhangi bir tarih verilmediği dikkat çekti. Ticaret Bakanlığı’nın yurt dışındaki e-ticaret platformlarına yönelik uygulamalarına dair de, daha önce yapılan bir duyuruda, gerçek kişiler adına gelen 30 avroya kadar olan eşyaların basitleştirilmiş gümrük beyannamesiyle ithalatının sonlandırıldığı ifade edilmişti.