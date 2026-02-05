Galatasaray’dan Ayrılan Yusuf Demir Rapid Wien’e Dönüyor

Süper Lig’in önde gelen takımlarından Galatasaray’da, Yusuf Demir ile ilgili son gelişmeler dikkat çekiyor.

YUSUF DEMİR İLE YOLLAR AYRILDI

Galatasaray, 22 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Demir ile yollarını ayırdığını resmi olarak duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Yusuf Demir’e teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz!” şeklinde ifadeler yer aldı.

YENİ TAKIMI RAPID WIEN

Diğer yandan, Galatasaray’dan ayrılan Yusuf Demir’in yeni adresi de belli oldu. Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre, genç oyuncu eski ekibi Rapid Wien’e geri dönüyor. Haberde, Yusuf’un perşembe günü Rapid Wien ile sözleşme imzalayacağı ve sağlık kontrolleri için Avusturya’ya hareket ettiği vurgulandı.

3.5 SENEDE 26 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, Yusuf Demir’i 2022 yazında Rapid Wien’den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Baştan sona yaşadığı süreçte sarı-kırmızılı formayla 26 maça çıkan Yusuf, bu maçlarda 2 gol atıp 2 asist gerçekleştirdi.