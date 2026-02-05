Galatasaray’dan Ayrılan Yusuf Demir Rapid Wien’e Dönüyor

galatasaray-dan-ayrilan-yusuf-demir-rapid-wien-e-donuyor

Süper Lig’in önde gelen takımlarından Galatasaray’da, Yusuf Demir ile ilgili son gelişmeler dikkat çekiyor.

YUSUF DEMİR İLE YOLLAR AYRILDI

Galatasaray, 22 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Demir ile yollarını ayırdığını resmi olarak duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Yusuf Demir’e teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz!” şeklinde ifadeler yer aldı.

YENİ TAKIMI RAPID WIEN

Diğer yandan, Galatasaray’dan ayrılan Yusuf Demir’in yeni adresi de belli oldu. Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre, genç oyuncu eski ekibi Rapid Wien’e geri dönüyor. Haberde, Yusuf’un perşembe günü Rapid Wien ile sözleşme imzalayacağı ve sağlık kontrolleri için Avusturya’ya hareket ettiği vurgulandı.

3.5 SENEDE 26 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, Yusuf Demir’i 2022 yazında Rapid Wien’den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Baştan sona yaşadığı süreçte sarı-kırmızılı formayla 26 maça çıkan Yusuf, bu maçlarda 2 gol atıp 2 asist gerçekleştirdi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Bitcoin Dibe Vurdu: 70 Bin Doların Altında

Bitcoin, Kasım 2024'ten bu yana en düşük seviyeye düştü. ABD Hazine Bakanı'nın Bitcoin desteklemeyeceklerini açıklaması satışları artırdı.
Gündem

Çinli Milyarder Bian Ximing Gümüşte 3 Milyar Dolar Kazandı

Altın ticaretinden 3 milyar dolar kazanan Çinli yatırımcı, şimdi gümüş piyasasında dikkat çekici bir bahis yapmaya hazırlanıyor.
Gündem

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Tom Barrack ile Görüşme Gerçekleştirdi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu buluşma, iki ülke arasındaki ilişkiler bağlamında dikkat çekiyor.
Gündem

Kasımpaşa’nın Yeni Sahibi Kazancı Holding Oldu

Kasımpaşa, TMSF denetiminden çıkarak yeni bir döneme girdi. Kulübün hisseleri, Cemil Kazancı'nın sahip olduğu Kazancı Holding tarafından satın alındı.
Gündem

Dev Heykel İle Trump’ın Siyasi Mirası Tartışma Yarattı

Donald Trump, 13 milyon lira maliyetle altın kaplama dev bir heykel ile gündeme geldi. Anıt, destekçileri tarafından tarihsel bir simge olarak görülürken, eleştiriler narsisizme dikkat çekiyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.