Gençlerbirliği Başkanı Açıklama Yaptı: Demirel İle Yola Devam

Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, Volkan Demirel’in geleceği hakkında yaptığı açıklamalarla medyada yer alan spekülasyonlara son noktayı koydu.

VOLKAN DEMİREL İLE SEZON SONUNA KADAR DEVAM EDİLECEK

Radyospor’a katılan Çakmak, Volkan Demirel’in son dönemde yaşadığı formsuzluk üzerine değerlendirmelerde bulundu. Çakmak, “Galatasaray maçı bizim için çok önemli. Sadece Galatasaray değil, her maçımız kıymetli. Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz. Gençlerbirliği olarak son 5 maçımızı kazanıp puan olarak rahatlamak istiyoruz. Volkan Demirel ve ekibinin arkasındayız. Ekibiyle birlikte son 5 maçta takımımızın başında olacaklar. Galatasaray maçını kaybetsek de Volkan Demirel ile devam edeceğiz. Yine söylüyorum; Volkan Demirel sezon sonuna kadar bizimle birlikte olacak.” dedi.

GALATASARAY’A ÖZEL HAZIRLIKLAR YAPILIYOR

Gençlerbirliği, peş peşe aldığı kötü sonuçlarla küme düşme hattına kadar gerileyen Volkan Demirel, ekibi ile birlikte Galatasaray maçına yoğun bir hazırlık süreci yürütüyor. Sahadan mutlaka 3 puan almayı hedefleyen Demirel’in oyuncularıyla bire bir ilgilenerek özel direktifler verdiği bildirildi.

